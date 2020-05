Fase 2, in Lombardia possono riaprire i centri diurni per i disabili

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera con la quale autorizza già per questa settimana la riapertura dei centri diurni per i disabili presenti sull’intero territorio. Ma prima di riaprire i battenti, le varie realtà interessate e che controllano questi centri diurni dovranno presentare alle Agenzie di Tutela della Salute un progetto con tutta una serie di indicazioni. E’ dalla fine di febbraio, nel momento in cui è iniziata l’emergenza sanitaria da coronavirus, che queste realtà sociali e importanti per l’aggregazione dei disabili sono chiuse al pubblico. Una disposizione che ha portato per forza di cose le famiglie ad occuparsi per tre mesi dell’assistenza dei propri congiunti.

Realtà che interessano anche la provincia di Brescia e, per quanto riguarda l’intero territorio regionale, oltre 14 mila ospiti per 609 strutture. In ogni caso, prima di tornare operative, queste realtà dovranno sottoporre gli operatori e gli ospiti ai test sierologici e, in caso di positività, disporre subito il tampone. Altre misure riguardano la sanificazione degli ambienti, l’accesso unico per tutti gli ospiti dove misurare loro la temperatura e l’obbligo di indossare all’interno la mascherina, tranne per i più piccoli con meno di 6 anni e gli ospiti che per motivi sanitari non possono portarla. Misure rigide anche sul fronte del distanziamento sociale, con almeno due metri nel primo mese di ripresa delle attività.

E proprio per evitare assembramenti, le attività di animazione coinvolgeranno a più riprese piccoli gruppi di ospiti. Regole anche per quanto riguarda la mensa, con ospiti a turno e la continua pulizia e sanificazione degli ambienti, oltre a pasti in monoporzioni e confezionati. Altre misure di distanziamento dovranno essere adottati sui mezzi di trasporto a disposizione di queste realtà, mentre per i centri diurni all’interno di strutture residenziali l’ingresso deve essere diverso. Dalla Regione Lombardia fanno sapere che le attività potranno andare avanti per tutta l’estate e per compensare in qualche modo i tre mesi di chiusura, mentre per le famiglie degli ospiti ci sarà un documento con tutte le indicazioni e in ogni caso dovrà essere garantita sempre ogni forma di comunicazione.