Brescia, riapre il Museo Mille Miglia. Con aperitivi e cene drive-in

(red.) Giovedì scorso 21 maggio era stato il turno del Museo di Santa Giulia e della Pinacoteca Tosio Martinengo. Da ieri, lunedì 25 maggio, anche un altro museo cittadino ha riaperto i battenti, seppur con tutte le disposizioni di sicurezza del caso, a Brescia. Si tratta del Museo Mille Miglia di viale Bornata e dedicato alle auto d’epoca. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con la prenotazione consigliata e obbligatoria, invece, il sabato e la domenica.

Tuttavia, i visitatori non potranno contare su audioguide e visite guidate durante questo periodo ancora di emergenza. Ma oltre al museo, riapre anche la Taverna, cioé il ristorante interno. E considerando l’ampia disponibilità esterna, qui si potranno fare aperitivi e cene stando seduti in auto o in spazi stabiliti.

Saranno gli addetti della Taverna, muniti di mascherine e guanti, a raccogliere gli ordini e consegnarli nella modalità drive-in. L’iniziativa, come fanno sapere dal Museo, partirà oggi, martedì 26 maggio, dalle 18 alle 22 e poi fino a sabato negli stessi orari, ma il ristorante sarà aperto anche all’ora di pranzo dalle 11 alle 15.