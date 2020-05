Assistenti civici, bresciani: possono essere utili solo se formati

(red.) In queste ore intorno a martedì 26 maggio è in corso un dibattito a livello nazionale sull’utilità di schierare i cosiddetti assistenti civici, cioé soggetti che possano fare da sentinella per controllare alcune zone dei vari territori e nel caso segnalare alle forze dell’ordine una serie di episodi discutibili, a partire dagli assembramenti che sono vietati. Una figura, però, per la quale il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha optato per un bando di selezione di 60 mila addetti tra disoccupati, chi percepisce il reddito di cittadinanza o gli ammortizzatori sociali. Un riferimento che sta facendo discutere per aver incassato numerose critiche, anche in provincia di Brescia.

Tra i Comuni più grandi del territorio bresciano c’è chi, come Desenzano, considera questa una buona possibilità, ma solo se i soggetti scelti dovessero essere formati sul tema. E per questo motivo si richiede la formazione, la preparazione e determinati ruoli. Con l’aiuto anche della Protezione Civile o elementi che fanno parte di formazioni che hanno ben chiari i propri compiti. Sulla stessa onda anche Chiari e Montichiari che sostengono la necessità, piuttosto, di queste figure ma solo con ruoli secondari e nell’ambito di un percorso di formazione. Infine, Palazzolo sull’Oglio ritiene che questa proposta degli assistenti civici sia solo una scelta improvvisata e male organizzata.

Ma nel frattempo arriva proprio dal bresciano, in particolare da Montichiari, una possibile soluzione “umana” e tecnologica, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, che può essere adottata in varie circostanze, tanto che altri paesi, non solo bresciani, si dicono pronti a testarla. Nel Comune della bassa bresciana, dove sono tornati operativi i mercati rionali, gli accessi sono contingentati grazie a un’applicazione. Di questa ne sono dotati gli uomini della Protezione Civile e del Gruppo Alpini piazzati agli ingressi ai varchi e collegati in rete, mentre la Polizia Locale all’interno del mercato controlla che non si formino assembramenti. Una soluzione tecnologica che permette in tempo reale di capire quante persone siano presenti in quell’area ed evitare che ne arrivino più di quelle consentite.