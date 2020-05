Far rispettare il distanziamento, arriva anche l’assistente civico

(red.) Sono figure professionali che potrebbero dare un aiuto anche alla comunità bresciana, in particolare nel controllare il distanziamento sociale e considerando che questo lavoro non può essere svolto soltanto dalle forze dell’ordine a tempo pieno. Un chiaro esempio che riguarda la città e quello di piazza Arnaldo, le cui immagini degli assembramenti di venerdì sera 22 maggio hanno fatto il giro di tutta Italia. Per questo motivo, nelle ore precedenti a lunedì 25 maggio il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il presidente nazionale di Anci Antonio Decaro hanno firmato un’intesa per lanciare la figura dell’assistente civico.

Si tratterà di volontari che potranno controllare il rispetto delle misure sanitarie di base all’interno dei parchi, delle spiagge e dei locali, ma anche sostenere la popolazione più debole. Saranno volontari maggiorenni, disoccupati o tra chi percepisce il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali. Saranno impiegati a tempo e non oltre la fine dello stato di emergenza al 31 luglio.

Durante questa settimana a partire da oggi, lunedì 25 maggio, sarà lanciato un bando per reclutare fino a 60 mila assistenti civici in tutta Italia. Saranno coordinati dalla Protezione Civile e assegnati alle regioni in base alle attività necessarie. Opereranno gratuitamente fino a tre giorni a settimana e saranno coperti a livello di infortuni e polizze assicurative. Nel momento del lavoro indosseranno una pettorina per farsi riconoscere.