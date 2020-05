25 maggio, riaprono palestre, circoli e piscine (non in Lombardia)

(red.) Quella di oggi, lunedì 25 maggio, sarà una giornata particolare per chi era abituato in tre mesi, a causa del lockdown, ad allenarsi in casa. Riaprono le palestre e le piscine, così come i circoli sportivi all’insegna di un nuovo allentamento di quella fase 2b avviata lo scorso 18 maggio quando numerose attività commerciali hanno potuto riaprire i battenti. Ma per quanto riguarda le strutture sportive, in Lombardia resteranno chiuse almeno fino al 31 maggio. Così ha stabilito un’ordinanza della Regione firmata dal governatore Attilio Fontana per evitare nuovi casi di diffusione del contagio e visto che gli spazi al chiuso sono più ridotti.

Di conseguenza, almeno per quanto riguarda proprio la Lombardia, si valuterà la curva dei contagi prima di poter riaprire forse dopo il ponte festivo del 2 giugno. In ogni caso a livello nazionale sono state stabilite delle linee guida che utenti e istruttori dovranno rispettare. Saranno incentivate le prenotazioni di corsi e lezioni, si dovrà entrare nelle varie strutture con la mascherina, usare il gel igienizzante per le mani all’ingresso e uscita e la possibilità di farsi misurare la temperatura.

Agli utenti verrà anche chiesto di firmare un’autocertificazione sulle condizioni di salute, mentre gli spogliatoi e le docce saranno a numero chiuso e con poche persone per volta. Durante le attività, soprattutto per quanto riguarda le palestre, si dovrà mantenere il distanziamento. Gli istruttori dovranno indossare la mascherina e alla fine di ogni attività gli attrezzi dovranno essere sanificati. Sul fronte delle piscine, ogni sportivo potrà avere fino a 7 metri quadrati di superficie a disposizione.