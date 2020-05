Coronavirus, studio: nel 2020 i bresciani perdono due anni di vita

(red.) La sua potenza non è paragonabile a quella molto più ampia dell’influenza spagnola del 1918, ma di certo il coronavirus anche in provincia di Brescia si è dimostrato come l’evento più catastrofico dopo la seconda guerra mondiale. E queste conseguenze emergono anche da uno studio che analizza l’aspettativa di vita. Secondo il Covid Crisis Lab, letteralmente un laboratorio dedicato alla crisi da Covid, come ne scrive il Giornale di Brescia, in media gli uomini nel 2020 hanno perso due anni di vita (aspettativa a 79 anni). E poco più di un anno, invece, le donne (aspettativa a 84 anni).

Lo studio, realizzato dal laboratorio creato dall’Università Bocconi di Milano, incrocia una serie di dati forniti dall’Istat e prendendo in considerazione le province più colpite dal coronavirus come Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Si analizza il tasso di mortalità dall’1 gennaio al 15 aprile e si è paragonato rispetto ai quattro anni tra il 2015 e il 2019.

In più, lo studio analizza anche il tasso di mortalità in rapporto alle fasce d’età. Dalla ricerca emerge però che questo dato potrebbe cambiare e migliorare nei prossimi anni e nel frattempo da giugno a dicembre il tasso di mortalità dovrebbe tornare nella media. Cioé il periodo nel corso del quale potrebbe non esserci la seconda ondata della pandemia, i cui effetti potrebbero però giungere il prossimo inverno.