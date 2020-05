Riaprono le messe ai fedeli, in Cattedrale a Brescia limite a 130

(red.) Questa mattina, lunedì 18 maggio, uno dei primi segni di un ritorno alla “nuova” normalità è stato nella Cattedrale di Brescia. Alle 8 il vescovo Pierantonio Tremolada ha celebrato la prima messa in presenza dei fedeli a quasi tre mesi di distanza dall’ultima volta. L’intero Duomo cittadino è stato sanificato e all’ingresso, invece delle acquesantiere che restano vuote, è presente il gel igienizzante. E in più, come prevedono le disposizioni, i banchi e le sedute dovranno essere igienizzate al termine di ogni messa.

In Duomo, in base alle disposizioni sul distanziamento, potranno partecipare alle celebrazioni non più di 130 fedeli. L’ingresso sarà solo dalla porta sinistra e l’uscita dal portone centrale. Tra l’altro, la diocesi di Brescia ha anche stilato un vademecum (qui le istruzioni) per tutti i fedeli che parteciperanno alle cerimonie nelle chiese di tutte le parrocchie della provincia.