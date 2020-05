Fase 3, così la Lombardia riapre bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio

(red.) Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio, a tutte le regioni (Lombardia compresa) sono arrivate le linee guida da parte del Governo con cui regolarsi in vista della riapertura di nuove attività da lunedì 18 maggio. Quindi, negozi, bar, ristoranti, ma anche estetisti e parrucchieri. Oggi, giovedì 14, al Pirellone intorno al tavolo del Patto per lo Sviluppo si sederanno il governatore Attilio Fontana insieme anche agli assessori bresciani Davide Caparini, Fabio Rolfi e Alessandro Mattinzoli per capire come concedere le riaperture. Non a caso il presidente Fontana – al quale si sarebbe aggiunto anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera – aveva espresso cautela nell’affrontare la questione.

Da un lato bisogna valutare la curva del contagio a livello regionale e i cui dati sono attesi proprio oggi, giovedì, ma anche rispondere alle numerose richieste di chi vuole riaprire con due settimane di anticipo rispetto a quell’1 giugno che era stato anticipato dal Governo. Ma evidentemente sarebbe stato troppo tardi. Insieme alle linee guida e al tasso del contagio (il cosiddetto R0) si dovranno valutare anche le indicazioni fornite dai protocolli Inail per la ristorazione (qui il testo) e i parrucchieri (qui il testo). Aggiungendo probabilmente anche gli elementi che arriveranno dal nuovo decreto legge (non più Dpcm) sulle riaperture.

Di certo in Lombardia sarà obbligatoria la mascherina e mantenere le distanze, oltre ai guanti o la pulizia delle mani, la misurazione della temperatura ai dipendenti e raccomandata anche ai clienti, incentivare lo smart working dove possibile, usare l’app AllertaLom e rispettare le linee guida. Dal punto di vista dei tempi, invece, dopo la riapertura dei negozi al dettaglio, bar, ristoranti e parrucchieri, dal 25 maggio dovrebbero riaprire anche centri sportivi e palestre. Eliminata l’autocertificazione (almeno che non ci si sposti tra regioni diverse), mentre non ci si potrà muovere verso altre regioni almeno fino all’1 giugno.