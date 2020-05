Solidarietà popolare e mutuo aiuto: nasce “via Milano 59”

(red.) Nasce l’associazione “via Milano 59”, una nuova realtà con sede in via Milano, a Brescia, e che promuoverà solidarietà popolare e mutuo aiuto organizzando attività in quartiere. Molte persone già attive nei due spazi “Casa del Quartiere” e “Porto delle Culture” si sono organizzate per sostenere la popolazione come possibile. “Abbiamo recapitato cibo, apparecchi elettronici, giochi e kit per i più piccoli raccogliendo donazioni da chi poteva aiutare. Al momento seguiamo, insieme a molti altri attivisti, circa sessanta famiglie residenti nella zona e le richieste aumentano ogni giorno. Nel farlo coinvolgiamo chi viene aiutato e lo rendiamo parte della rete di sostegno: ognuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo i suoi bisogni”.

L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete solidale che sviluppi forme di mutuo aiuto all’interno del quartiere e possa stabilire relazioni tra gli abitanti. “Siamo convinti che la crisi economica, che seguirà a quella sanitaria, potremo affrontarla al meglio solo come comunità attiva che non lascia indietro nessuno. Per questo appena sarà possibile attiveremo servizi informativi e di assistenza sanitaria, ci organizzeremo per dare strumenti legali e di organizzazione ai lavoratori in difficoltà, lavoreremo sugli spazi pubblici per trasformarli e renderli più fruibili agli abitanti, grandi o piccini che siano. Tutto ciò senza dimenticare l’aspetto ambientale, la più grande catastrofe alla quale stiamo andando incontro, che necessita di risposte e cambi di rotta individuali e di sistema. Su questi temi informeremo la popolazione e agiremo con loro per migliorare il quartiere e di conseguenza il benessere collettivo e individuale”. L’associazione ha anche il compito di sostenere gli spazi della Casa del Quartiere e del Porto delle Culture, e continuare nel compito di dare protagonismo alla popolazione tramite l’incontro, il confronto e lo scambio.

“Conosciamo la difficile quotidianità di chi vive intorno a noi, per questo la tessera per associarsi e prendere parte alla vita di questa realtà avrà un prezzo simbolico e popolare di cinque euro. Sarà possibile, per chi lo desidererà, sostenere l’associazione tramite una donazione che ci aiuterà a portare avanti i progetti sopra descritti. Per ora chi si vuole associare o ci vuole sostenere può farlo tramite bonifico, quando sarà possibile ci si potrà associare recandosi in via Milano 59. Appena possibile verrà svolta un’assemblea dei soci nella quale sviluppare e mettere in campo tutte le idee e la vivacità dei nostri quartieri!”.