Coronavirus, a Brescia 5 miliardi di perdite in 35 giorni di lockdown

(red.) Di fronte a una crisi sanitaria che per fortuna sta calando, con gli ospedali sempre meno pieni di malati Covid e numeri di nuovi positivi in costante riduzione, l’emergenza che si sta registrando in questo momento è anche quella economica. Tanto che nei giorni precedenti a lunedì 11 maggio uno studio dell’osservatorio Covid Analysis parla di una perdita di 5 miliardi di euro solo nel bresciano, tra industria e servizi, connessa al lockdown attuato anche in Lombardia. E a prevalere c’è Brescia città con una perdita calcolata, fino a questo momento, di 900 milioni di euro. Lo studio a livello nazionale ha analizzato le ripercussioni della fase 1 anche tra province e persino tra i Comuni incrociando i dati Istat delle imprese connesse all’industria e ai servizi e a quelle rimaste chiuse nel periodo dal 22 marzo al 27 aprile.

In media hanno chiuso il 64% delle industrie e il 44% di chi opera nei servizi e proprio sul secondo fronte la possibilità di lavorare in smart working ha consentito a più della metà delle aziende di continuare a operare. Dal punto di vista industriale, la Lombardia è stata la più colpita con il 66% delle fabbriche rimaste chiuse, una percentuale che si alza al 69% nel bresciano. Sempre a livello lombardo, si calcola che la perdita nei servizi sia stata di 20 miliardi di euro e di quasi 17 nel settore industriale. E per quanto riguarda il secondo capitolo, il territorio bresciano è stato il più danneggiato con una perdita di oltre 3 miliardi di euro e di cui al secondo posto c’è Lumezzane con -129 milioni di fatturato.

Mentre dal punto di vista dei servizi, il bresciano avrebbe perso 1,6 miliardi di euro e con in primis Desenzano. Ma i dati alla fine del 2020 e considerando che la ripresa sarà solo graduale potrebbero essere ancora più negativi. E a questi numeri si aggiungono quelli della Confcommercio Lombardia che segnala una perdita di 8,2 miliardi di euro nel commercio al dettaglio e con il rischio che il 50% delle attività a livello familiare possa chiudere i battenti in modo definitivo. Tanto che su questo fronte, aldilà di chi pratica l’asporto o il servizio a domicilio, molte potrebbero riaprire solo a settembre.