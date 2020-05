Chiesa, dal 18 maggio possono ritornare le messe con i fedeli

(red.) A partire da lunedì 18 maggio le messe potranno tornare a essere celebrate alla presenza dei fedeli. E’ l’accordo raggiunto ieri, giovedì 7 maggio, dal Governo con la Conferenza episcopale italiana. E a questa notizia si aggiunge anche un’altra novità (come a Brescia) e cioè la possibilità di celebrare i funerali, in via straordinaria, con le urne e le ceneri del defunto. La volontà di tornare a celebrare le messe in presenza dei fedeli dal 18 maggio è quella di partire con un normale lunedì di inizio settimana per riprendere l’attività in modo graduale. E in vista di domenica 24 maggio quando sarà celebrata l’Ascensione.

In ogni caso, ci saranno da rispettare una serie di regole precise. Il parroco, in base alla capienza della chiesa, potrà stabilire quanti fedeli potranno entrare. Le acqua santiere saranno vuote e i fedeli potranno entrare in chiesa solo indossando guanti e mascherine. In più, i volontari saranno disposti all’ingresso anche per assicurare il distanziamento tra i banchi. Abolito il segno della pace, sarà il sacerdote, con indosso la mascherina e guanti, a raggiungere i banchi per portare la Comunione.

Le confessioni saranno a distanza di sicurezza e ci saranno anche dispenser di gel, mentre chi avesse 37,5 gradi di temperatura è invitato a non entrare. Ci dovranno essere anche ingressi separati per l’ingresso e l’uscita, mentre la preferenza, dove possibile, sarà per le messe all’aperto. E queste indicazioni valgono anche per i battesimi, matrimoni, unzione degli infermi e funerali (questi sono già ripresi dal 4 maggio) che potranno ripartire, in attesa di nuove comunicazioni dalla Diocesi di Brescia.