Negozi ancora chiusi e in crisi, c’è chi non fa pagare l’affitto

(red.) Come prevede il nuovo decreto del presidente del Consiglio, i negozi e il commercio al dettaglio di beni non di prima necessità (in primis l’abbigliamento) potranno riaprire solo dal 18 maggio. Ma nel frattempo, anche a Brescia, i titolari devono far fronte alla liquidità praticamente azzerata e al fatto di dover pagare imposte, bollette e l’affitto del proprio locale in cui si lavora. Senza dimenticare la cassa integrazione per i dipendenti.

Su questo fronte, nei giorni precedenti a lunedì 4 maggio su alcune vetrine di negozi nel centro storico sono stati pubblicati dei volantini da parte degli stessi commercianti che ringraziano i proprietari dei loro spazi. E’ una sorta di “affitto sospeso” che ha portato i proprietari a decidere di non far pagare la quota ai titolari dove si svolge l’attività di vendita. Un’iniziativa che ha interessato il negozio Calzedonia e anche Intimissimi di corso Zanardelli.

Grazie al fatto di non dover pagare l’affitto, i titolari dei negozi hanno potuto pagare lo stipendio e mantenere i dipendenti al lavoro. E aiuti simili stanno interessando anche altre attività in città. Tuttavia, il problema si presenterà di nuovo in futuro nel momento in cui la riapertura dovrà avvenire con tutte le disposizioni di sicurezza e prevedendo crolli del fatturato. Tanto che un’indagine analizza come un negozio su cinque potrebbe non riuscire a riaprire i battenti.