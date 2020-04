Dutur Kaos: i clown di corsia non stanno con le mani in mano

(red.) In questo momento molto delicato, dove la paura della pandemia da coronavirus è ancora molto forte, tutte le associazioni di volontariato che svolgono attività all’interno degli ospedali sono in pausa. Purtroppo il personale non sanitario non è autorizzato a frequentare i nosocomi, anche se per fini benefici.

L’associazione di volontariato che opera all’ospedale civile di Brescia, Dutur Kaos, è fatta da clown di corsia e, ovviamente, sono chiusi in casa in attesa di nuovi sviluppi. Ma non per questo stanno con le mani in mano: “Ci mancano i bambini, ci mancano i sorrisi, ci mancano le nostre domeniche pazze. Chiusi nelle nostre case abbiamo realizzato questo video, che stiamo trasmettendo sui social per regalare un sorriso a chi vorrà guardarlo”. Come non dargli spazio?