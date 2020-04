Coronavirus, Itas Mutua dona al Civile di Brescia un TEG 6s

(red.) Le agenzie ITAS Mutua del territorio bresciano si sono attivate in questi giorni per offrire un significativo aiuto agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus. E’ stato infatti donato all’Unità Operativa Ostetricia degli Ospedali Civili di Brescia un TEG 6s – Sistema analizzatore dell’emostasi, destinato alle pazienti in gravidanza ricoverate per Covid-19.

Il macchinario è uno strumento diagnostico non invasivo progettato per monitorare e analizzare lo stato coagulativo di un campione ematico, al fine di facilitare la valutazione delle condizioni cliniche di emostasi dei pazienti. Questa tecnologia innovativa consente di prendere decisioni di trattamento e monitoraggio pazienti personalizzate, solide dal punto di vista clinico, in tutta sicurezza. Si tratta di una strumentazione di grande importanza, soprattutto in questo momento estremamente delicato per il sistema sanitario ospedaliero bresciano, che vede la necessità di un massimo impiego di personale, strumenti e tecnologie per fronteggiare l’emergenza.