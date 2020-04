Brescia, Ikea dona sacchetti per confezionare le mascherine

(red.) Oggi, mercoledì 22 aprile, la Protezione Civile del Comune di Brescia e il Gruppo Protezione Civile Valcarobbio, insieme con l’Assessore alla Partecipazione Alessandro Cantoni, hanno ritirato 50mila sacchetti divisi in confezioni da 25 pezzi, per un valore di circa seimila euro, donati da Ikea. Il materiale consentirà di continuare a confezionare in maniera igienica le mascherine che in questi giorni vengono consegnate ai cittadini più fragili, attraverso i cdq e i volontari. Trentatremila sacchetti saranno assegnati ai Consigli di Quartiere, suddivisi in base al numero dei residenti, mentre il resto rimarrà in magazzino, per successive esigenze.

Ad Alessandra Vezzola, Store Manager di Ikea Italia, va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per questo bel gesto di solidarietà, come pure a Italmark, Conad, Esselunga e Carrefour che, nei giorni scorsi, hanno donato i sacchetti impiegati fino ad ora per la consegna delle mascherine.

“Atti del genere sono molto importanti”, afferma l’assessore Cantoni, “sono tante le realtà che, in questo periodo difficile, si stanno dimostrando solidali e attente ai bisogni della collettività. A loro, e a tutti i cittadini che si stanno spendendo per il bene della nostra comunità, vanno il mio plauso e il mio più sentito grazie”.