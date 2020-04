Le Sartine colpiscono ancora: al Civile le bandane dei supereroi

(red.) Dopo il grande successo ottenuto con l’iniziativa delle mascherine in tessuto cucite dalle sarte, che contano ormai più di 23.000 quelle donate alla popolazione, l’associazione “Tavola rotonda why not?” non si è fermata e ha creato tramite il movimento delle “sartine” che ha lanciato, delle bandane per gli operatori sanitari con sopra rappresentati dei supereroi che sono state donate al reparto di terza medicina dell’ ospedale civile di Brescia.

“Non si sentono eroi” si legge in una nota della presidente dell’associazione, Numa Sbaraini, “ma per molti di noi lo sono, e ci è sembrato doveroso questo pensiero per ringraziarli e fare sentire loro la nostra vicinanza oltre ad aiutarli a stemperare l’atmosfera all’interno del reparto…” E’ ormai da più di un mese che gli operatori sanitari combatto contro il coronavirus e altre patologie all’interno dei loro reparti (come in tutto il mondo), per aiutare le persone a superare un momento così difficile e a sconfiggere un nemico invisibile ma che al tempo stesso causa più danni di una guerra armata. “Scegliere la professione del medico, dell’infermiere, dell’operatore sanitario ecc.. non è solo un lavoro, è anche una missione, per non dire una vocazione; una di quelle professioni che si sognano sin da piccoli, in cui si fa quasi un voto di dedizione verso il prossimo. Confucio disse “scegli un lavoro che ami e NON dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”. Ebbene si! Loro amano il loro lavoro! Non hanno super poteri, non si ritengono super eroi, non portano maschera e mantello, tuttavia portano mascherina, camice, e cuffietta! Sono per tutti noi i veri eroi odierni… L’associazione si rende disponibile per qualsiasi collaborazione o aiuto a varie realtà per quanto possa essere possibile in un momento difficile come questo. Per quanto possa essere possibile per chi avesse bisogno di reperire materiale necessario/utile all’emergenza i nostri recapiti sono: E-mail tavolarotonda.whynot@libero.it Tel 3343541279 “.