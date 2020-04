Coronavirus, coppia e un bresciano rientrano da Santo Domingo e Usa

(red.) Due piccioni con una fava, per usare un proverbio che in questa situazione è calzante. Da una parte una coppia di bresciani di Gussago che non riuscivano a rientrare da Santo Domingo dove erano in vacanza e dall’altra altri italiani, compreso un bresciano, che dopo essere stati licenziati dal Disney World di Orlando, in Florida, sono riusciti a trovare un volo di rientro. La coppia di Gussago era partita lo scorso 19 febbraio (prima che in Italia si venisse a conoscenza del caso di Codogno) per Santo Domingo e sarebbero dovuti rimanere là in vacanza per due settimane.

Che poi però sono diventati due mesi. E infatti domenica 19 aprile, come dà notizia il Giornale di Brescia, la coppia è riuscita a salire sull’unico volo disponibile per l’Italia e nonostante una spesa di 8 mila euro, visti i pochi voli presenti in questo momento a causa del coronavirus.

E sullo stesso aereo, come detto, c’erano anche i giovani italiani che hanno perso il lavoro al parco divertimenti, in questo momento chiuso per l’emergenza sanitaria. Tutti sono rientrati alla Malpensa e da qui i ragazzi e la coppia di Gussago sono tornati ai loro paesi dove dovranno restare in quarantena essendo giunti dall’estero.