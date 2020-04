Coronavirus, la voce di Valentina all’ospedale Civile

(red.) Le sue interpretazioni intorno al giorno di Pasqua e nei giorni successivi sono state immortalate in diversi video che hanno fatto il giro del web e dei telegiornali nazionali. E’ la voce di Valentina Di Blasio, ostetrica all’ospedale Civile di Brescia, che ha raggiunto la Sala dei Quadri intonando e suonando al pianoforte l’Hallelujah di Leonard Cohen.

Una voce lirica bellissima e dirompente che si è ripetuta pochi giorni dopo la Pasqua quando è stato il direttore generale Marco Trivelli a chiederle di suonare e cantare per accogliere una delegazione tunisina in aiuto ai medici del massimo ospedale cittadino nella lotta contro il coronavirus. E così ha intonato l’Ave Maria di Schubert e l’Inno di Mameli per un applauso corale e tanta commozione.