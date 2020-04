Coronavirus, Disney Florida licenzia tutti. Un bresciano tra loro

(red.) La pandemia del coronavirus sta colpendo anche il settore del divertimento. Ne sanno qualcosa i 200 giovani italiani che erano stati assunti dalla Disney al parco di Orlando, in Florida. Ma che ora, insieme ad altri 43 mila addetti, sono stati licenziati. E tra i 200 c’è anche il 24enne bresciano di Pisogne Francesco Arca che sta cercando di trovare una soluzione come gli altri connazionali. Soprattutto per il problema di non riuscire a tornare in Italia.

Proprio il bresciano dice di essersi attivato anche con il Ministero degli Esteri italiano ma senza ricevere alcuna risposta. Mentre dall’altra parte dell’Oceano Atlantico ci sono i 200 italiani – tra cui il bresciano – che entro sabato 18 aprile dovranno anche lasciare i propri alloggi assegnati dalla Disney nell’ambito dei contratti di lavoro temporanei. Francesco Arca dice di aver raggiunto gli Stati Uniti lo scorso settembre 2019 con un visto di lavoro di 15 mesi e somme sufficienti per l’affitto, l’assicurazione sanitaria e le spese.

Ma, insieme agli altri connazionali, dopo essersi visto interrompere il contratto e riconosciuto una somma di 600 dollari, è stato loro chiesto di trovare una soluzione per tornare in Italia. Peccato che l’unico volo sia da New York (raggiungibile in auto dalla Florida dopo 18 ore e in mancanza di voli interni) e costi 1.800 dollari verso Roma. Di fronte al fatto che dall’Italia sembra non venga organizzato alcun volo, la Disney potrebbe prorogare il loro soggiorno in attesa di un volo più ampio verso l’Italia.