Coronavirus: quattro domande per l’Italia di domani

(red.) Quando ci rialzeremo?

Già, quando ci rialzeremo?

Ma, soprattutto, come ci rialzeremo?

Tra le tante domande che dobbiamo porci (fra quanto tempo, dopo quanti lutti, con quale lavoro, con quanti soldi, energie e voglia di ricominciare) è il momento di chiederci come. Cioè in che modo e con quale modello di sviluppo usciremo dal coronavirus. Sappiamo già che dovremo cambiare la nostra idea del mondo e dei rapporti che lo regolano. Ma sarà necessario andare più in profondità.

Prima domanda. Resteremo legati a questa società dello spreco – anche se la chiamiamo della crescita – che ci fa comprare un telefonino all’anno, acquistare automobili nelle quali viaggiamo quasi sempre soli, indossare roba firmata persino quando corriamo o pedaliamo, avere stanze, armadi e cassetti pieni di oggetti e vestiti inutili?

Seconda domanda. Mangeremo sempre troppa carne allevata intensivamente e imbottita di farmaci? Ci ingozzeremo di frutta, verdure, legumi e cereali coltivati in campi i cui ritmi sono segnati dal ciclo pesticida-fertilizzante, lavorati in fabbriche che impoveriscono le falde e dalle cui ciminiere esce fumo puzzolente, riempiti di zuccheri, conservanti, coloranti e antiossidanti, infilati in involucri o bottiglie di plastica che inquineranno i mari, trasportati sulle nostre tavole da veicoli che appestano l’aria e intasano l’ambiente?

Terza domanda. Ci faremo governare da uomini e donne senza qualità né etica, senza professionalità né idee, senza compassione né solidarietà, ma abilissimi ad approfittare di ogni tragedia, sfruttando le lacrime per rubarci il voto?

Quanti ne abbiamo visti aggirarsi come sciacalli attorno ai cadaveri dei nostri morti, rimpallandosi le responsabilità di questo dramma aggravato dalla loro incapacità?

Quarta domanda. Accetteremo che le leggi vengano scritte dalle grandi lobby (del credito, della meccanica, dell’edilizia, del petrolio, del tabacco, delle armi, dell’energia, della chimica, del gioco d’azzardo, della caccia, della televisione, degli allevatori, degli agricoltori e chi più ne ha più ne metta) che decidono dove vanno gli investimenti perché muovono enormi interessi e sono loro a pagare le campagne elettorali dei parlamentari ai quali poi, naturalmente, sanno cosa chiedere in cambio?

Questa crisi è solo in parte sanitaria, ma rappresenta soprattutto un avvertimento per la nostra coscienza civile: serve un nuovo inizio, è indispensabile un diverso stile di vita.

Lo dobbiamo a noi stessi, alla memoria dei nostri cari – un’intera generazione – che ci hanno lasciato, al sacrificio dei molti che si sono esposti in prima linea per salvarci.

Dai politici, dalle imprese, dalle associazioni e da tutti i cittadini è indispensabile pretendere uno scatto in avanti perché ora bisogna cambiare le cose.

Se tutto continuerà come prima anche dopo fatti così gravi da costringerci a riflettere profondamente sui valori importanti della vita e sulla nostra percezione delle persone e della realtà, allora dovremo chiederci solo se non sarà l’imbecillità dell’uomo il vero virus che ci ucciderà.