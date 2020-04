Coronavirus, un bresciano alla guida della task force verso la fase 2

(red.) Dalla conferenza stampa di ieri sera, venerdì 10 aprile, per presentare la proroga delle limitazioni da rispettare fino al 3 maggio e con cui evitare la diffusione del coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anche illustrato un gruppo di lavoro – una task force – che dovrà occuparsi della cosiddetta fase 2, quella verso l’allentamento graduale delle misure e in cui si dovrà tornare al lavoro e a scuola, ma convivendo con il virus in attesa di un vaccino.

A guidare la task force di diciannove elementi (qui l’elenco completo), tra economisti, giuristi ed esperti, sarà il manager bresciano Vittorio Colao. 59 anni e nominato Cavaliere del Lavoro nel 2014, per dieci anni è stato amministratore delegato di Vodafone e ha anche guidato il colosso editoriale Rcs. Ora, con gli altri esperti, sarà chiamato alla sfida di far ripartire l’Italia dopo la chiusura totale.