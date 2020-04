Coronavirus, dopo Pasqua riaprono 13 uffici postali

(red.) Nel corso di questa emergenza sanitaria da coronavirus, diversi uffici postali a Brescia città e in provincia sono stati chiusi al pubblico per rispettare le misure di contenimento. Ma ora, dopo aver anche effettuato dei lavori di sanificazione e comunque mantenendo tutte le disposizioni di sicurezza, a partire dal distanziamento sociale, riapriranno da martedì 14 aprile, seppur con giornate alternate.

A Brescia, quello di via Bevilacqua e via Baracca martedì, giovedì e sabato, al Villaggio Sereno (lunedì, mercoledì e venerdì), via Bologna (martedì, giovedì e sabato) e via Arici a San Polo (lunedì, mercoledì e venerdì). In provincia quelli di Boario Terme (lunedì, mercoledì e venerdì), Calcinatello (lunedì, mercoledì e venerdì), Centenaro (lunedì, mercoledì e venerdì), Ciliverghe (martedì, giovedì e sabato), Colombare di Sirmione (martedì, giovedì e sabato), Ponte Caffaro (mercoledì e venerdì), Stravignino (lunedì e mercoledì) e Zanano di giovedì.

All’interno sono stati installati pannelli in plexiglass e posizionate strisce per mantenere la distanza di sicurezza. Poste Italiane chiede agli utenti di presentarsi agli sportelli solo se le operazioni sono urgenti e indifferibili e comunque dotati di dispositivi di protezione individuale tra mascherine e guanti.