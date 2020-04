Coronavirus, Diocesi Brescia apre un fondo di solidarietà

(red.) Di fronte al fatto che il trend dei contagi da coronavirus in provincia di Brescia sta rallentando, così come la pressione sugli ospedali, ora il disagio riguarderà l’emergenza economica. Per questo motivo un aiuto arriverà anche dalla Diocesi di Brescia. Ieri, giovedì 9 aprile e giorno d’inizio del triduo pasquale, il vescovo Pierantonio Tremolada ha annunciato l’apertura di un fondo di solidarietà da attivare attraverso la Caritas.

I sostegni andranno alla povertà di prima soglia e dei servizi alla fragilità, ma anche alle famiglie e al lavoro. Per farlo il vescovo si è rivolto via Facebook alla comunità cattolica bresciana e chiedendo in primis ai preti di versare un “contributo generoso”.

L’idea si ispira a quella già lanciata dalla Diocesi di Bergamo, uno dei maggiori territori colpiti. In ogni caso, chiunque può aderire con un bonifico destinato a “Diocesi Brescia-Fondo solidarietà Covid-19” attraverso l’Iban IT63C0311111236000000003463.