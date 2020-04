Coronavirus, donate 500 mascherine a Canton Mombello

(red.) Il periodo quaresimale di quest’anno si è svolto per tutti noi in un clima di particolare isolamento e privazione.

E’ in questo momento del tutto particolare che Fiducia e Libertà rivolge un pensiero solidale a tutte quelle persone che nelle carceri ancor più di sempre vivono la sofferenza della mancanza e del distacco: da più di un mese infatti sono state sospese le visite dei parenti, quello che era il momento più atteso.

FI.LI, con il sostegno della Congrega Apostolica e la fondazione Cesar, ha voluto esprimere la propria vicinanza ai detenuti del carcere Nerio Fischione di Brescia, consegnando oggi (mercoledì 8 aprile) 150 tra uova e colombe pasquali, 100 tra tute e ciabatte, per andare incontro alla nuova stagione e 500 mascherine.

L’augurio di una Pasqua di speranza e resurrezione va anche alla direzione del carcere, a tutto il personale e alla polizia penitenziaria, da sempre in prima linea, che oggi ancor più si trova impegnata nell’emergenza di questo momento così difficile e delicato.