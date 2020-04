Coronavirus, Unicredit dona 20mila euro alla Cri Brescia

(red.) La Croce Rossa Italiana di Brescia, unitamente ai Comitati di Palazzolo sull’Oglio, Calvisano, Ghedi, Gardone Val Trompia e Cellatica-Gussago, ringrazia la banca UniCredit che ha effettuato una donazione di 20.0000 euro per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e prodotti per la sanificazione, grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica.

Carolina David, Presidente del comitato di Brescia della Croce Rossa Italiana: “Ringraziamo di cuore UniCredit per lo straordinario gesto di solidarietà a beneficio di tutto il Paese. Grazie a questo contributo, a supporto dei nostri Comitati sul territorio, stiamo potenziando ulteriormente la nostra risposta a questa emergenza con l’acquisto di nuovi dispositivi di protezione individuale per i volontari e gli operatori impegnati in prima linea. Insieme ce la faremo, insieme siamo Un’Italia Che Aiuta.”