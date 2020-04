Coronavirus, Lgh dona 30mila euro a Asst Franciacorta-Chiari

(red.) Linea Group Holding Spa (Gruppo A2A) al fianco dell’ASST Franciacorta-Chiari, per supportare le strutture ospedaliere del territorio franciacortino e dell’ovest bresciano nel contrasto al coronavirus. Proprio per sostenere lo straordinario sforzo messo in campo in queste settimane dalle strutture sanitarie del territorio, LGH ha determinato di sostenere l’ASST Franciacorta-Chiari con un contributo di 30.000 euro.

“Oltre a garantire la continuità nei servizi di pubblica utilità forniti ogni giorno al territorio – sottolinea il Presidente di LGH, il bresciano Giorgio Bontempi – abbiamo voluto in modo tangibile essere al fianco delle strutture ospedaliere dell’ovest bresciano e degli operatori della sanità. Questa è una sfida alla quale dobbiamo rispondere uniti”.