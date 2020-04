Pasqua, le celebrazioni religiose da seguire in streaming

(red.) In vista della Settimana Santa che porta alla domenica di Pasqua del 12 aprile, la Diocesi di Brescia cambierà le celebrazioni considerato il periodo di emergenza sanitaria e l’impossibilità dei fedeli di partecipare dal vivo alle funzioni religiose. Si partirà stasera, sabato 4 aprile, alle 20,30 con la veglia delle Palme celebrata dal vescovo Pierantonio Tremolada in Cattedrale e visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro oratori bresciani.

Domani, domenica 5, alle 10 ancora in Duomo ci sarà la messa delle palme e la prossima settimana i riti verso la Pasqua. Giovedì 9 aprile alle 20,30, poi venerdì 10 alle 15 e alle 2030 per la Via Crucis che vedrà il vescovo in solitaria portare la croce nel centro storico di Brescia e al ritorno in piazza Duomo. Sabato 11 aprile alle 21 la veglia e domenica 12 aprile alle 10 la messa di Pasqua. Tutti i riti si potranno seguire in diretta streaming anche su Radio Voce tramite il sito RadioVoce.it e sul canale 720 del digitale terrestre.