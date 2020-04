Coronavirus, Brescia: a marzo i deceduti quattro volte in più rispetto al 2019

(red.) Lo confermano dall’Istat che prende i dati direttamente dalle Anagrafi dei Comuni bresciani e ovviamente lo hanno notato anche i cittadini registrando ogni giorno casi di decessi, da valutare se siano riconducibili al coronavirus o meno. In ogni caso, nello scorso mese di marzo il numero dei deceduti nella nostra provincia è quadruplicato rispetto allo stesso periodo del 2019 (qui i numeri dei Comuni bresciani). Tuttavia, bisogna prendere in considerazione che in realtà i dati ufficiali forniti dalle Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) indicano il numero di deceduti da Covid-19 solo per un terzo.

La sensazione che la maggior parte dei cittadini ha è che anche negli altri due terzi dei casi ci sarebbero molti defunti da coronavirus, altrimenti non si spiegherebbe una discrepanza così alta rispetto allo stesso mese di marzo del 2019. A livello provinciale, i deceduti in quel periodo dello scorso anno erano stati 332, ma quest’anno sono stati 4 mila.

Ma ufficialmente circa 1.300 per il contagio dal virus. Analizzando l’elaborazione dell’Istat nel periodo tra l’1 e il 21 marzo di quest’anno rispetto agli stessi giorni del 2019 si segnalano persino incrementi, a livello comunale, anche fino al 1.100 e al 1.700%. Un’ecatombe che i bresciani avevano già compreso.