Virus, un genitore può passeggiare coi figli vicino a casa

(red.) La richiesta a livello nazionale e sostenuta anche dagli psicologi arrivava direttamente dalle famiglie che hanno figli minorenni per il bisogno di uscire un po’ all’aria aperta in questo periodo di emergenza dal virus. Per questo motivo ieri sera, martedì 31 marzo, il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare alle forze di polizia su alcune nuove disposizioni. A livello di famiglia, è consentito a un solo genitore camminare con i propri figli minori, ma in prossimità dell’abitazione. E lo stesso è consentito nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”.

E la stessa situazione è valida anche per chi pratica jogging, ma nei pressi della propria casa. Al contrario, restano chiusi parchi e giardini. Questi spostamenti sono ammessi anche per accompagnare anziani o disabili e giustificati per motivi di necessità e salute. Una circolare, però, che non piace in Regione Lombardia, la più colpita dal contagio. L’assessore al Welfare Giulio Gallera parla di “una follia, un atto gravissimo.

Abbiamo bisogno di mandare messaggi precisi e forti, ora stiamo vedendo un leggerissimo allentamento della pressione nei pronto soccorso. Un messaggio come questo rischia di essere devastante e se arriva dagli organi del Governo è irresponsabile. Dobbiamo continuare con i sacrifici, altrimenti vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad oggi. La circolare rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora”.