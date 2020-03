Bonus spesa, 7,3 milioni a 25 mila famiglie nel bresciano

(red.) L’intervento era stato presentato sabato 28 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per far fronte a tutte quelle persone poste in cassa integrazione e in attesa di incassare i fondi degli ammortizzatori sociali, ma anche altri che in questo periodo non percepiscono nulla. Infatti, sono numerosi quelli che hanno dovuto chiudere bar, negozi e ristoranti durante questa emergenza sanitaria da coronavirus. Insieme a un dpcm da 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà da anticipare ai Comuni – in aprile è previsto un altro decreto – si aggiunge un “Bonus spesa” da 400 milioni per aiutare chi fatica a fare la spesa.

Dal punto di vista bresciano si parla di circa 7 milioni di euro da distribuire tra i 205 Comuni e quindi verso circa 25 mila famiglie che ne hanno bisogno. Si parla di una media di 300-400 euro una tantum a famiglia tramite la Protezione Civile e rivolti in base ad alcuni criteri e anche per gli autonomi e stagionali in attesa dei 600 euro di bonus già stanziati e che potrebbero arrivare entro il 15 aprile.

La misura del “Bonus spesa” prevede che i Comuni destinatari dell’intervento creino un elenco delle attività commerciali che aderiscono e saranno le realtà del volontariato ad acquistare e distribuire i bonus. E’ ancora da valutare se le famiglie interessate riceveranno una specie di bancomat con l’importo caricato o un carnet di tagliandi da consumare.