Lancette avanti di un’ora, nella notte torna l’ora legale

(red.) In questo periodo la mente e la preoccupazione corrono all’emergenza sanitaria da coronavirus. Ma c’è da ricordare che questa notte, tra sabato 28 e domani, domenica 29 marzo, torna l’ora legale. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate alle 2 in avanti di un’ora.

Questo vuol dire che si dovrà dormire un’ora di meno, ma nelle ore serali ci sarà più luce. Anche se, come detto, passa tutto in secondo piano di fronte al fatto che si deve restare in casa, se non uscire in casi di necessità. L’ora legale resterà in vigore fino al 25 ottobre 2020 per il ritorno dell’ora solare.