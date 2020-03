Il Governo blocca slot e scommesse. Vola il gioco online

(red.) Tra le varie misure che il Governo Conte ha intrapreso per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, nell’ultimo decreto sono state inasprite le misure contro il gioco terrestre. Da settimane ormai le sale scommesse sono chiuse su tutto il territorio nazionale, ma in virtù delle nuove disposizioni anche le slot fisiche installate nei tabaccai, oltre al Lotto e al Superenalotto. Un evento, quello della chiusura del Lotto, che non ha precedenti: neppure in tempo di guerra il gioco si arrestò in questa maniera.

Il decreto legge prevede che le misure possano essere adottate “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020”. Restano esclusi da queste manovre alcuni giochi come Gratta e Vinci, VinciCasa e 10eLotto (ma solo in modalità “Lotto istantaneo” e “10eLotto ogni 5 minuti”.

Per il momento, il Governo ha deciso di non mettere mano al settore del gioco online, che viceversa sta vivendo un periodo piuttosto florido. Non potendo uscire di casa a causa del lockdown di tutto il Paese, gli italiani hanno riscoperto giochi come poker online e giochi da casinò e le piattaforme hanno fatto registrare un picco di traffico come non succedeva da anni. Infatti, abbiamo chiesto ad alcuni operatori di gioco se nell’ultima settimana avessero notato un aumento del numero di accessi e, come ci ha confermato il casino online Betnero , effettivamente negli scorsi 7 giorni il traffico è cresciuto del 22%.

Tra i giochi più cliccati dagli italiani sul web, durante questo periodo di quarantena forzata, ci sono il poker online nella sua versione da torneo e cash game, oltre appunto ai giochi da casinò come le slot machine, la roulette e il blackjack. Ma sono tornati di moda anche tanti giochi della tradizione italiana, come la Scopa, il Burraco e il 7 e Mezzo.