Coronavirus, Ubi banca c’è: 1,2 milioni ad “AiutiAMO Brescia”

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha deliberato ieri interventi per complessivi 5 milioni di euro da destinare a interventi diretti e di immediata attuazione, in favore delle aree maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. L’area territoriale che fa capo a Brescia è destinataria di erogazione per 1,2 milioni di euro.

La donazione consentirà di supportare l’iniziativa “AiutiAMO Brescia”, la raccolta fondi destinata agli ospedali bresciani impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del ‘Coronavirus’.

“Anche in questa situazione straordinaria e di crescente complessità”- dichiara Marco F. Nava, Direttore Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est di UBI Banca “la nostra Banca continuerà a dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni del territorio. Con questo spirito, a forte supporto delle esigenze delle comunità di appartenenza – con particolare riguardo a Brescia, cuore del nostro territorio – sosteniamo la campagna di raccolta fondi #aiutiAMObrescia per gli ospedali bresciani, promossa dal Giornale di Brescia e dalla Fondazione della Comunità Bresciana. Abbiamo sensibilizzato la nostra rete di Filiali per sostenere la campagna di raccolta fondi, azzerato le commissioni per i versamenti, attivando il bonifico solidarietà che consentirà ai nostri clienti – con l’internet banking o in filiale – di disporre bonifici esenti da commissioni. Di concerto con le Istituzioni e le Associazioni categoriali ci faremo carico di quanto necessario per sostenere le famiglie, le aziende e le organizzazioni sociali del nostro territorio per superare insieme questa dura prova”.

Alla donazione hanno contribuito la Fondazione UBI Banco di Brescia e UBI Fondazione CAB.