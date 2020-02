Brescia, fa centro al VinciCasa: si aggiudica mezzo milione

(red.) 200 mila euro subito e altri 300 mila da spendere in un’abitazione che può scegliere su tutto il territorio italiano. Lo scorso 30 gennaio, come dà notizia il Giornale di Brescia, un giocatore si è aggiudicato la schedina (con 2 euro) della lotteria Sisal “VinciCasa” centrando i numeri 19, 25, 32, 33 e 35 alla Tabaccheria 21 di via Veneto a Brescia, in città.

E il vincitore non è uno sconosciuto, ma un cliente abituale di quella ricevitoria. Cioé un 50enne che lavora proprio in città, con moglie e figli. La vittoria gli consente di avere 500 mila euro, di cui poco meno della metà da incassare subito e il resto per acquistare una casa: ha due mesi di tempo per scegliere.