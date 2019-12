Brescia, Capodanno in piazza Loggia con Omar Pedrini

(red.) E’ stato presentato ieri, lunedì 23 dicembre, il programma del Capodanno a Brescia. E il centro sarà piazza Loggia dove cittadini e turisti potranno trovarsi per brindare, ballare e cantare in compagnia. L’ospite speciale sarà Omar Pedrini che dalle 22,30 fino a mezzanotte allieterà il pubblico con uno stile dandy rock e aperto anche alle famiglie. Il sindaco Emilio Del Bono, la vice e assessore alla Cultura Laura Castelletti e quello alla Rigenerazione urbana Valter Muchetti con la direttrice artistica Maddalena Damini hanno illustrato il palinsesto.

Si partirà alle 21 con Ruggero Tavelli, poi il dj Mark Ropes prima di dare spazio allo “zio rock” e ai ballerini. Dopo il brindisi di mezzanotte la festa proseguirà con i brani mixati da Fulvio Marini e Davide Brio Briosi ad animare la notte verso il 2020. Il programma si svolgerà fino all’1,30 e per l’occasione la metropolitana resterà in servizio fino alle 2, per poi riprendere alle 6. Per l’occasione il comitato di sicurezza coordinato dalla prefettura ha stabilito anche una serie di misure.

Si potrà entrare in piazza Loggia da piazzetta Bella Italia e via Volta/Monte di Pietà e si potrà uscire da via X Giornate e largo Formentone. Nei dintorni saranno istituiti una serie di divieti di sosta dalle 18 fino alle 3 e i partecipanti non potranno portare e nemmeno comprare alcolici, bottiglie di vetro, lattine e nemmeno fuochi d’artificio o botti o spray urticanti. La stessa sera dalle 22 al Teatro Sociale ci sarà anche lo spettacolo “Dio ride” di Moni Ovadia.