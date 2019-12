Saldi invernali in Lombardia dal 5 gennaio fino al 5 marzo

(red.) Queste intorno a lunedì 23 dicembre sono ore di grande fermento per gli ultimi regali in vista del Natale e anche gli ultimi acquisti tra i negozi, sebbene molti preferiscano l’e-commerce. Nel frattempo sono state rese note già le date dei saldi invernali in Lombardia (quindi anche a Brescia) e che inizieranno a cavallo dell’Epifania.

Quindi, neanche il tempo di terminare le festività natalizie e tornerà la ressa ai negozi per i prezzi scontati. Nella nostra regione i saldi inizieranno domenica 5 gennaio e dureranno fino al 5 marzo. Nella maggior parte d’Italia i saldi invernali inizieranno sabato 4 gennaio e in diverse regioni andranno avanti anche fino ai primi giorni di aprile.

Ma resta l’accortezza, rivolta ai clienti, di prestare attenzione alle vetrine e ai prodotti. Quindi, stare attenti a capi di abbigliamento con sconti molto alti, ma anche ai furbi che alzano i prezzi di listino per poi ribassarli allo stesso livello nel periodo dei saldi. E conservare sempre lo scontrino dei prodotti acquistati e nei casi di reso.