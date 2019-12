‘La moda con il cuore’ funziona: Euromoda dona 11.567 euro

(red.) Euromoda annuncia il risultato della seconda iniziativa di Donation chiusa a Ottobre: 11 mila 567 euro devoluti a 12 onlus della città coinvolte nell’operazione, AIL di Rocadelle, ANT (via della Stazione, Brescia), AIDO Brescia “Laura Astori” (via Monte Cengio), Telefono azzurro rosa (via S. Zeno, Brescia), Associazione Sclerosi Multipla (via Antica strada mantovana, Brescia), Croce Rossa (via Bainsizza, Brescia), Sos randagi canile rifugio (via Girelli, Brescia), ESA- Educazione alla salute attiva (Ospedale dei bambini di Brescia, via del Medolo), AMBRA (presso ospedale dei bambini di Brescia, via del Medolo), cooperativa sociale Il calabrone (via Duca degli Abruzzi, Brescia), FAEL-Familiari Ed Amici Emopatici Contro La Leucemia (via Tosio, Brescia), Bambini in braille (via Sant’Antonio, Brescia).

Per ogni ente, era stato posto un contenitore fuori dal negozio e i clienti potevano scegliere a quale destinare un ticket di 50 centesimi ricevuto alla cassa e offerto da Euromoda per ogni scontrino. In pratica Euromoda dona il valore permettendo al consumatore di scegliere la mission benefica che preferisce. Se il cliente non destina il ticket, lo butta via o dimentica di assegnarlo, l’offerta non viene comunque elargita in parti eguali alle 12 associazioni.

Gli scontrini che hanno generato l’offerta sono stati 23.111. L’intero valore della raccolta è stato così assegnato:

2014,5 all’AIL, 1661,65 ad ANT, 967 ad AIDO, 798,11 a Telefono Azzurro rosa, 741 all’Associazione Sclerosi multipla, 779,5 alla Croce Rossa, 1331,5 a Sos Randagi, 753,5 per ESA, 515,15 per AMBRA, 698 per Il calabrone, 526 a Fael, 782 all’Associazione Bambini in braille.

Euromoda, che da alcuni anni con Donation propone ‘La moda con il cuore’ ai suoi clienti, ha scelto il cuore come simbolo del negozio. Un grande cuore di ferro battuto firmato dall’artista Demis Martinelli è stato infatti apposto sulla facciata dell’edificio di via Triumplina 235 e resterà quale effigie della vision e della mission Euromoda: operare per il sorriso dei propri clienti offrendo loro la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso una scelta completa tra marchi, generi e modelli di moda, con una esperienza di acquisto serena, per portare il sorriso nel mondo intorno a loro.

FONDAZIONE ANT è il più grande ospedale gratuito a domicilio in Italia, fornisce assistenza ai malati di tumore e organizza attività di prevenzione oncologica, ANT è presente anche a Brescia.

AIL BRESCIA L’ Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma opera nella provincia di Brescia promuovendo la ricerca scientifica, migliorando i servizi e l’assistenza socio sanitaria dei malati adulti e bambini onco-ematologici e delle loro famiglie.

AIDO promuove il rafforzamento della solidarietà umana, sollecita la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte per i trapianti ed innesti terapeutici.

TELEFONO AZZURRO ROSA L’associazione è nata come punto di riferimento telefonico legato in particolare all’emergenza ed al grave maltrattamento dei bambini.

FAEL L’associazione dedica il suo impegno a favore dell’Unità Operativa di Ematologia degli Spedali Civili di Brescia promuovendo le iniziative inerenti ad una migliore qualità di vita durante il percorso sanitario dell’ammalato ematologico e dei familiari nel periodo di assistenza.

BAMBINI IN BRAILLE è un’associazione di volontariato fondata a Brescia dedicata ai bambini con disabilità visive di varia entità al fine di difendere i diritti sull’integrazione sia nel campo scolastico che nelle attività quotidiane di socializzazione

AISM sezione di Brescia è il punto di riferimento più autorevole e più vicino a tutte le persone con sclerosi multipla, i loro familiari, gli operatori sanitari e sociali. È impegnata a diffondere una corretta informazione, a sensibilizzare l’opinione pubblica, a intervenire concretamente per il miglioramento della qualità di vita della persona con SM.

AMBRA L’associazione segue progetti educativi rivolti ai bambini affetti da malattie croniche, ai loro genitori, agli stili di vita, con particolare attenzione a promuovere l’attività fisica, contrastare il fenomeno del bullismo, contrastare il fumo e sostenere un’alimentazione corretta.

CALABRONE La Fenice è un centro specialistico per l’adolescente e la famiglia che offre riposte a problematiche specifiche che si configurano come “attacchi al corpo” , divenuto oggetto dell’espressione del malessere.

ESA Si propone di informare, sensibilizzare ed educare le donne alla cura della propria salute ed alla prevenzione con una proposta di un servizio di esami diagnostici a pacchetto come: mammografia, ecografia e visita senologica a tariffe ridotte e tempi rapidi.

SOS RANDAGI CANILE RIFUGIO L’associazione opera con l’obiettivo del riaffido coscienzioso dei cani rinvenuti sul territorio e non solo. Nella struttura transitano circa 600 cani l’anno e altrettanti trovano il loro lieto fine.

CROCE ROSSA

La Croce Rossa attraverso l’attività dei propri volontari, è impegnata quotidianamente ad offrire numerosi servizi alla collettività, che coprono le esigenze del territorio in diversi ambiti di intervento come l’emergenza, l’assistenza, l’inclusione sociale, la protezione civile ed i servizi informativi.

EUROMODA- COMPANY PROFILE. Euromoda, marchio di proprietà della Grest Srl, è un negozio che vende abiti, scarpe e accessori moda dei brand nazionali e internazionali di alto livello per lei, lui e i bambini dal pret à porter agli outfit da cerimonia. L’elegante location in via Triumplina 235 si estende su 3200 metri quadri per la vendita più 3000 mq di magazzino e vi sono impiegati 30 dipendenti, di cui 4 store manager, 18 shop assistance multilingua, 2 administration officer, 2 back office assistance, 2 logistic workers.

Il negozio è aperto 350 giorni l’anno e offre tutti i servizi per una esperienza di acquisto serena e completa per tutta la famiglia, dal parcheggio riservato con 220 posti auto, al consulente di immagine, la sartoria interna, il calzolaio, lavanderia di barbour, woolrich, capi in pelle.

Gli spazi sono finemente allestiti e l’illuminazione a led è studiata per la migliore resa dei colori.

Particolare cura è dedicata al rapporto con il cliente che Euromoda coinvolge ogni anno in una operazione di Donation.