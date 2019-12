Da Brescia il “Grosso d’Oro” alla memoria di Nadia Toffa

(red.) Il prossimo venerdì 20 dicembre alle 18 al Teatro Sociale di Brescia si svolgerà la consueta cerimonia annuale per la consegna del Premio Bulloni dedicato a chi ha reso celebre la città, e non solo, nei molteplici ambiti sociali e del volontariato. Ma in quell’occasione ci sarà spazio anche per il ricordo di Nadia Toffa. La “iena” bresciana è morta lo scorso 13 agosto a causa di un cancro e il Comune, attraverso la rete attivata sul territorio, ha deciso di omaggiarla con il “Grosso d’Oro“.

Si tratta del riconoscimento cittadino più prestigioso verso chi si è impegnato a favore degli altri. A ricevere quel titolo alla memoria sarà la madre di Nadia Toffa, Margherita, che si dice commossa di questa vicinanza da parte della città. Tra l’altro proprio da Brescia è stata lanciata la Fondazione Nadia Toffa per una serie di progetti di ricerca contro i tumori e altre malattie e operando nel campo della salute, dell’ambiente e del sociale.