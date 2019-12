“Diritti e Infanzie”, lunedì convegno in Cattolica

(red.) L’infanzia come diritto imprescindibile sarà il tema al centro dell’incontro “Diritti e Infanzie”, raccontato attraverso le testimonianze e le esperienze di medici, volontari e operatori sociali che hanno sperimentato in prima persone come non sempre questo sia possibile in territori dilaniati da conflitti bellici e politici come, ad esempio, quello di Gaza.

A questo primo incontro seguirà l’appuntamento “Nel Cuore dei Diritti”, martedì 10 Dicembre, che partirà dall’analisi dei disegni e dei sogni dei bambini, per sottolineare i doveri e le responsabilità degli adulti nei confronti di quei piccoli che devono tutelare.

In concomitanza con gli eventi sarà allestito “Nel cuore dei Diritti”, un percorso didattico itinerante ad opera della Fondazione PInAC di Rezzato, per conoscere la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a 30 anni dalla sua approvazione (1989-2019).

L’incontro “Diritti e Infanzie” affronterà il delicato tema dell’infanzia e del diritto che i bambini dovrebbero avere nel viverla in quanto tale. Una facoltà spesso negata dal contesto storico, geografico o sociale, come testimoniano i racconti dei relatori invitati. Aula Magna, ore 9.00 – via Trieste, 17.

PROGRAMMA

Il diritto di essere bambini

Monica Amadini, Università Cattolica del Sacro Cuore

Resistere a Gaza: racconti di vita, tra l’assedio e la speranza

Testimoni:

Salam KHASHAN, Specializzanda in Medicina presso il Nasser Hospital di Khan Yunis, Gaza

Ibrahim KHASHAN, Operatore sociale in pensione e fondatore della HuDA (Human Development Association, associazione per lo sviluppo locale e la promozione culturale e dell’infanzia – Gaza)

Volontari dell’Associazione Operazione Colomba (Corpo Nonviolento di Pace della Associazione Comunità Giovanni Papa XXIII, impegnati in azioni di Pace in Palestina e a Gaza)