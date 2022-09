Brescia, la Camera del Lavoro festeggia 130 anni

Brescia. Quest’anno ricorre il 130esimo anniversario della fondazione della Camera del Lavoro di Brescia. Il 7 settembre del 1892 i rappresentanti di 14 associazioni si riunirono per costituire ufficialmente la Camera del Lavoro di Brescia, una «istituzione tesa al miglioramento della classe lavoratrice, a combattere la disoccupazione e a rendere ai lavoratori meno misera l’esistenza».

La prima sede trovò posto nei locali di vicolo delle Galline, nei pressi di piazza Tebaldo Brusato ed è in quel luogo che – a 130 anni di distanza – la Cgil di Brescia ha scelto di tornare per un momento commemorativo. L’appuntamento è previsto per le 9.30 di mercoledì 7 settembre. Saranno presenti i componenti della segreteria confederale della Cgil di Brescia, i rappresentanti delle dodici categorie territoriali e una delegazione della Cgil Lombardia.