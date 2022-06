Cisl Fp Lombardia, la nuova segretaria è la bresciana Angela Cremaschini

Brescia. La bresciana Angela Cremaschini, attuale segretario provinciale della Cisl Funzione Pubblica, è la nuova leader lombarda della categoria. Cisl Fp Lombardia conta oltre 31.000 iscritti tra i lavoratori degli Enti locali, Sanità e Funzioni centrali.

È stata eletta nell’incarico questa mattina a Milano nel corso del Consiglio generale, presenti per la Segreteria nazionale Maurizio Petriccioli e Franco Berardi (anche lui bresciano), per quella regionale Ugo Duci, oltre ovviamente al segretario generale uscente della Cisl FP Lombardia Mauro Ongaro.

“Affronto questa nuova esperienza con responsabilità e la consapevolezza delle difficoltà che stiamo vivendo. – ha detto la sindacalista subito dopo la proclamazione del voto – Il sindacato è chiamato a scelte coraggiose per la tutela dei lavoratori, con un impegno sempre maggiore verso i giovani alla ricerca del loro posto nel mondo del lavoro. La nuova Segreteria si mette al servizio e a supporto degli associati, delle nostre realtà territoriali, della Cisl stessa. Crediamo nel valore della confederalità. Non c’è buona politica sociale se non c’è un’idea di futuro. Per questo vogliamo esserci per cambiare”.

Ad affiancare nel nuovo incarico Angela Cremaschini (al centro della fotografia in alto), il Consiglio generale ha confermato quali componenti della Segreteria regionale Angelo Murabito e Laura Olivi.

Angela Cremaschini ha 52 anni, infermiera, dipendente dell’ATS di Brescia. Impegnata a tempo pieno nel sindacato dal 2012, è stata chiamata a far parte della Segreteria della Cisl FP provinciale nel 2016; il 21 settembre 2018 è stata eletta segretario generale, confermata nell’incarico dal 3° Congresso provinciale della CISL FP del novembre 2021.