Mercoledì l’assemblea provinciale della Cgil Brescia

Brescia. Mercoledì 8 giugno, a partire dalle 9, si terrà l’assemblea provinciale della Cgil Brescia nell’auditorium della Camera di Commercio di Brescia. Al centro i temi della pace, del lavoro, della giustizia sociale e della democrazia, argomenti che – come dice lo slogan dell’iniziativa – devono camminare insieme.

Un appuntamento importante, aperto a tutte e a tutti, durante il quale la Cgil Brescia intende dare voce alle proprie proposte e confrontarsi con la città e con le associazioni. L’iniziativa fa parte di un percorso di assemblee sul territorio e nei luoghi di lavoro in preparazione della manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil per il prossimo 18 giugno in piazza del Popolo a Roma.

I lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva di Francesco Bertoli (Segretario gen. Cgil Brescia), seguito dagli interventi delle delegate e delegati della Cgil di Brescia. Sarà presente anche il segretario generale della Cgil Lombardia, Alessandro Pagano. Le conclusioni saranno affidate a Michele De Palma (segretario generale Fiom Cgil Nazionale).