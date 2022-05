Cisl, Luigi Sbarra confermato segretario generale

Roma. Luigi Sbarra è stato riconfermato all’unanimità (193 voti su 194 aventi diritto) segretario generale della Cisl al termine del XIX Congresso confederale che si è chiuso ieri pomeriggio a Roma. È stato il Consiglio generale della Confederazione, riunitosi a conclusione del Congresso, a rieleggere Sbarra all’unanimità come leader della Cisl; lo stesso organismo ha poi eletto su proposta di Sbarra anche i componenti della Segreteria confederale riconfermando in questa carica Daniela Fumarola, Ignazio Ganga, Andrea Cuccello, Giorgio Graziani, Giulio Romani, Angelo Colombini.

“È un grande onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Sbarra subito dopo l’elezione – che mi impegnerò ad esercitare ogni giorno del mio mandato, rappresentando una grande comunità sindacale riformista, contrattualista, partecipando attivamente alle grandi trasformazioni in atto per dare protagonismo e far avanzare crescita e sviluppo, qualità, stabilità, sicurezza del lavoro, tutela dei redditi e dei diritti delle persone”.