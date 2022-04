Funzione Pubblica, nel Bresciano “Fp Cgil ancora primo sindacato”

Brescia. La Fp Cgil di Brescia si conferma il primo sindacato del pubblico impiego a Brescia e a livello nazionale, informa una nota sindacale. Questo è il responso dei risultati delle votazioni delle Rsu (le Rappresentanze sindacali unitarie) del pubblico impiego. I dati riguardano il 90% dei luoghi di lavoro dove si è votato e non sono ancora definitivi (gli enti hanno tempo ancora alcuni giorni per terminare le procedure).

Il primo dato di rilievo che emerge nel comprensorio bresciano è l’alta partecipazione al voto. Su 12.166 aventi diritto, hanno votato 9.088 lavoratrici e lavoratori, con un’affluenza pari a circa il 75%. “Questo è sicuramente un primo dato da sottolineare positivamente”, afferma il segretario della Fp Cgil Brescia Vincenzo Moriello. “La partecipazione al voto è stata più che buona e, in tempi di crisi della rappresentanza, non era affatto scontato”.

La Fp Cgil, come detto, si conferma come primo sindacato a livello provinciale, con una crescita sia in termini percentuali che di voti, avendo raccolto il 33,1% dei voti. “Positivo”, osserva Moriello, “è anche il risultato confederale nel suo complesso. Cgil, Cisl e Uil hanno infatti ottenuto circa l’80% dei voti, in continuità con il passato”.

Entrando nei dettagli, negli enti locali la Fp Cgil Brescia fa il pieno di consensi. Nel Comune di Brescia, a fronte di una calo dell’affluenza, la Fp Cgil cresce anche in voti assoluti e sfiora il 50%. Maggioranza assoluta anche in Camera di Commercio, in Provincia la Fp Cgil raggiunge addirittura il 65%. La Fp Cgil è il primo sindacato in quasi tutti i Comuni nei quali è presente e ha la maggioranza assoluta in Comuni quali Sarezzo, Gardone Val Trompia, Rezzato, Botticino,

Calcinato, Sirmione.

Buoni risultati anche nelle cosiddette Funzioni Centrali, dove la FP Cgil conferma sostanzialmente i consensi ed è il primo sindacato in Procura generale, in Questura e al Tar, è in forte crescita al Palazzo di Giustizia (Tribunale e Corte d’appello) dove le sue delegate sono al primo posto come preferenze. La Fp Cgil supera il 50% anche all’Ispettorato Territoriale Lavoro (ITL).

Nella Sanità ci sono incoraggianti segnali di crescita. Nell’ASST Garda, pur non essendo il primo sindacato, la Fp Cgil cresce in modo significativo, a conferma del positivo lavoro di rappresentanza svolto negli ultimi anni. All’Istituto zooprofilattico – dove è in corso una importante vertenza per il riconoscimento della professionalità dei ricercatori precari – la Fp Cgil è il primo sindacato tra i confederali.

Un discorso a sé va infine fatto per l’Ospedale Civile, dove purtroppo non è stato raggiunto il quorum (ha votato il 44% circa degli aventi diritto) e dove per regolamento delle Rsu si dovrà rivotare con le stesse liste e gli stessi candidati il 3, 4, 5 maggio. “Il mancato raggiungimento del quorum è il segno evidente di un malessere diffuso”, afferma Moriello. “Nelle prossime settimane ci impegneremo al massimo, e l’auspicio è che così venga fatto da tutti, per ricordare l’importanza

del voto, strumento fondamentale per cambiare la situazione attuale e iniziare a costruire il cambiamento. Da tempo lavoratrici e lavoratori del Civile sono sotto pressione per la scarsità di organici e perché oramai non riescono a vedere garantiti nemmeno più diritti fondamentali quali le ferie e il riposo. Ma cambiare è possibile e siamo fiduciosi che si possa iniziare a farlo a partire dal voto del 3, 4, 5 maggio”.