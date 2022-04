Sonia Scalvenzi nuova segretaria generale della Fisac Cgil di Brescia

Brescia. Sonia Scalvenzi è la nuova segretaria generale della Fisac Cgil di Brescia. L’assemblea generale della categoria, riunita martedì nel salone Buozzi della Camera del Lavoro di Brescia, su proposta dei centri regolatori – presenti i segretari generali della Camera del Lavoro Francesco Bertoli e della Fisac Cgil Lombardia Gabriele Poeta Paccati – ha eletto con il 78% di voti favorevoli Sonia Scalvenzi alla guida della categoria Cgil che segue le lavoratrici e i lavoratori del credito, delle assicurazioni ed esattoriali. Confermata la segreteria, composta da Alfredo Pellone, Nadia Pirola e Annalisa Tinti. Al segretario uscente Antonio Mantovanelli è andato il ringraziamento della Cgil per l’importante contributo dato in questi anni.

Sonia Scalvenzi, 51 anni, sposata con un figlio, inizia la sua carriera lavorativa in Sbs Leasing per poi approdare, dopo i diversi accorpamenti, nel gruppo Intesa Sanpaolo. Con una lunga esperienza in ambito sindacale, da Rsa d’azienda ha partecipato in varie occasioni ai tavoli di trattativa nazionale, ed è stata componente della segreteria provinciale e regionale della Fisac Cgil.