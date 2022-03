Synlab, rinnovo del contratto integrativo con i sindacati

(red.) È stato firmato venerdì 11 marzo il contratto integrativo aziendale tra il gruppo Synlab e i rappresentanti sindacali aziendali delle confederazioni COBAS e CUB.

“L’accordo”, si legge in una nota, “della durata di tre anni, è il risultato di una trattativa durata sette mesi tra i rappresentanti dei lavoratori e la Direzione della multinazionale operante nel settore della diagnostica di laboratorio. Si tratta di una serie di provvedimenti, in gran parte migliorativi, sintesi delle richieste raccolte nelle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori, delle proposte dell’azienda e dell’esigenza di armonizzare i diversi contratti delle società acquisite negli ultimi anni da Synlab”.

L’accordo sarà infatti valido per tutti i circa 2000 dipendenti del gruppo dislocati sul territorio nazionale, 400 dei quali nella sede storica di Castenedolo(Brescia).

“Consideriamo l’accordo un buon compromesso raggiunto grazie alla forte rappresentatività costruita negli anni in Synlab dai sindacati di base COBAS e CUB non solo a livello locale ma, con il rinnovo del contratto integrativo, anche a livello nazionale”, affermano i rappresentanti sindacali Mauro Del Bono (RSA COBAS Synlab Brescia con delega nazionale confederazione COBAS) e Franco Riva (RSA CUB Synlab Brescia con delega nazionale CUB FLAICA UNITI).

Tra i punti confermati: ridefinizione del premio di risultato per tutti i dipendenti con l’obiettivo di portarne il valore ad una mensilità lorda; ricorso ad un sistema di banca ore che garantisca la conciliazione tra lavoro e vita privata; aumento dei giorni di permesso per malattia del figlio, per lutto, periodo di comporto e congedi paternità/maternità; bonus nascite;

bonus per iscrizione a facoltà universitarie e master; banca ore permesse solidali; contrasto alle molestie sessuali e alla violenza nei luoghi di lavoro;

check up gratuiti e permessi per visite specialistiche.

Le novità introdotte: aumento delle ore di assemblea retribuite; disciplina della reperibilità; incentivi in tutti i casi di richiesta flessibilità dell’orario di lavoro.

La contrattazione avverrà a livello decentrato nelle varie sedi Synlab;

integrazione del 30% del congedo parentale (ex facoltativa) in caso di fruizione senza soluzione di continuità rispetto alla congedo maternità obbligatoria;

revisione e aumento della indennità di logistica; impegno a rendere definitivo l’accordo sperimentale sui buoni pasto; riduzione rifiuti prodotti e transizione verde; standard etici e qualitativi Synlab estesi anche ai fornitori; attenzione a sicurezza e salute dei dipendenti con l’obiettivo di ridurre il tasso di frequenza degli infortuni anno su anno.