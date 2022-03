In via Caprera due giorni di congresso per la Cisl bresciana

(red.) Sarà una porzione del grande spazio del BrixiaForum di via Caprera ad ospitare giovedì 3 e venerdì 4 marzo il terzo Congresso provinciale della Cisl bresciana. Protagonisti del momento più importante della vita associativa del sindacato guidato da Alberto Pluda saranno i 180 delegati eletti nei Congressi delle 16 categorie in cui si articola la rappresentanza sindacale della Cisl, in rappresentanza degli 87.463 iscritti all’organizzazione.

“Tempo di svolta. Rinsaldare le reti sociali, ricostruire le relazioni sindacali, rilanciare la vita associativa” è il titolo scelto per la due giorni sindacale, in cui la segreteria uscente (di cui fanno parte, oltre a Pluda, Paolo Reboni e Maria RosaLoda) ripercorrerà l’attività svolta nel quadriennio trascorso dal Congresso del 2017 e sulla scorta del dibattito traccerà le linee di impegno del nuovo mandato.

Delegati e invitati, complessivamente oltre 400 persone, sono attesi alle ore 9 di giovedì per le operazioni di registrazione. Il primo atto del Congresso sarà l osvolgimento degli adempimenti statutari a cui seguirà, a partire dalle ore 10 la relazione introduttiva del segretario generale Alberto Pluda.

Seguiranno gli interventi di saluto degli invitati – tra gli altri, il presidente della Provincia Samulele Alghisi, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta, il vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada – e dei segretari di Cgil e Uil, Francesco Bertoli e Mario Bailo. Subito dopo inizierà il dibattito congressuale con gli interventi dei delegati.

Ad aprire i lavori del pomeriggio, alle ore 14.30, sarà la presentazione dei risultati dell’indagine promossa dalla Cisl provinciale sulle politiche attive per il lavoro a Brescia. In chiusura di giornata prenderà la parola Daniela Fumarola, componente della Segretaria nazionale della Cisl.

Venerdì 4 marzo il Congresso riprenderà alle ore 9 con il dibattito dei delegati. Alle 12 è previsto l’intervento del segretario regionale della Cisl Ugo Duci. Nel pomeriggio verrà presentata e discussa la mozione finale del Congresso; inizieranno poi le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Consiglio generale dell’organizzazione chiamato, subito dopo, ad eleggere i componenti della nuova Segreteria.