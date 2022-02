Caro bollette, Cgil Cisl e Uil si appellano alla Loggia

(red.) Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio l’incontro tra Cgil Cisl Uil di Brescia con l’Amministrazione comunale di Brescia inerente i problemi che

hanno generato gli aumenti delle bollette che in questi giorni stanno ricevendo i cittadini.

“In attesa di avere un dettaglio rispetto ai dati economici e riguardanti costi e forniture che dovrà fornire l’Amministrazione in un prossimo incontro”, si legge in una nota dei sindacati, “si è già discusso di argomenti come diluizione e rateizzazione al fine di rendere meno

pesante l’impatto degli aumenti nell’immediato e per avere il tempo, dopo avere preso visione dei dati, di calibrare eventuali interventi a favore dei cittadini, in particolare lavoratori e pensionati”.

“Cgil Cisl Uil chiederanno incontri anche agli altri soggetti istituzionali locali, Provincia e Associazione Comuni Bresciani, per avere un quadro completo di quali potrebbero essere gli interventi che complessivamente possono abbassare la pressione sulle famiglie in termini complessivi oltre a quanto potrà disporre il Comune di Brescia”.

“In questa situazione”, chiosano le sigle sindacali, “chiediamo che svolgano un ruolo primario i gestori locali e nazionali che possono intervenire già su alcuni punti nel breve”.