Filt Cgil contro Brescia Trasporti: “Accertata condotta antisindacale”

(red.) È giunto l’esito del ricorso per condotta antisindacale presentato dalla Filt Cgil di Brescia nei confronti di Brescia Trasporti. I fatti contestati risalgono allo scorso ottobre, quando l’azienda – adducendo motivazioni di natura organizzativa – ha negato il godimento dei permessi chiesti per Davide Bertolassi, componente della Segreteria Provinciale della categoria, per partecipare ad alcune riunioni dell’organo direttivo.

Il Tribunale di Brescia – sezione Lavoro – con sentenza del 22 dicembre, si è pronunciato accertando la natura antisindacale del comportamento tenuto da Brescia Trasporti in quanto l’azienda, ai sensi dell’art. 30 l. 300/1970, non aveva il potere di negare la fruizione di tali permessi. Per questi motivi ha ordinato alla società di cessare immediatamente simili condotte antisindacali, di astenersi dal reiterarle in futuro e ha condannato l’azienda alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di euro 2.500,00. Inoltre ha prescritto che la copia del provvedimento venga affissa nella bacheca dei comunicati aziendali per un periodo di almeno venti giorni di tempo.