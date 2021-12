Fns Cisl chiede rinnovo contrattuale e copertura degli organici: confermata la segreteria

(red.) “Restituire dignità e valore al nostro lavoro”. È l’appello che Renato D’Angerio, segretario generale di Brescia della Federazione Cisl dei lavoratori della sicurezza (Vigili del Fuoco e Polizia penitenziaria), ha lanciato nella relazione con cui ha aperto questo venerdì mattina il congresso della categoria”.

Riferendosi al lavoro dei Vigili del fuoco, D’Angerio ha affermato che le attestazioni di stima e di riconoscenza non bastano. “Come nella tragedia di Ravenusa”, ha affermato il sindacalista, “i Vigili del Fuoco dimostrano sempre di essere gli unici veri protagonisti del soccorso tecnico urgente nel nostro Paese. Occorre però che il valore insostituibile del servizio che svolgono quotidianamente con numerose criticità, dagli interventi di soccorso più elementari fino alle vere e proprie fasi emergenziali, venga riconosciuto”.

In che modo? “A partire dal rinnovo contrattuale e da un livello previdenziale pari a quello degli altri altri corpi dello Stato”, spiega D’Angerio. E poi mettendo fine alla cronica carenza di personale. Un problema questo che riguarda tanto i Vigili del fuoco quanto il corpo della Polizia Penitenziaria: “La sensazione è quella di avere sempre a che fare con soluzioni di emergenza rispetto a criticità che sono di sistema e che richiedono scelte ed investimenti in risorse umane e materiali tali da poter effettuare una riorganizzazione generale ed un deciso piano d’intervento”.

Nonostante oggi sia molto più difficile trovare adesioni a un approccio partecipativo dell’azione sindacale (“Stiamo attraversando un tempo caratterizzato da un esasperato individualismo che mina alla base l’idea della solidarietà tra i lavoratori”), Fns Cisl Brescia rinnova l’impegno per una presenza e un’azione sindacale che contribuisca al superamento dell’illusione che ha conquistato tanti lavoratori di poter affrontare e risolvere da soli i problemi, o di puntare unicamente allo scontro come strumento per raggiungere risultati. “Serve ben altro”, ha concluso D’Angerio, “perché per contare, come recita lo slogan Cisl per la campagna tesseramento 2022, bisogna esserci, con idee e proposte”.

Ai lavori congressuali hanno preso parte anche il segretario provinciale Cisl Alberto Pluda, Maurizio Giardina per la Fns nazionale ed Antonio Gildo Romeo per quella regionale. Dal voto dei delegati è infine arrivata la conferma in toto della Segreteria Fns Brescia: Gianpiero D’Addato, Renato D’Angerio (segretario generale), Carmela Maggio.